Muy poco después Palomino y Lorenzo, los dos sospechosos del asesinato de Isabel, consiguieron un poder para manejar las cuentas de la anciana, pese a estar gravemente enferma. El poder lo firmó el tercer notario al que acudieron. Hubo dos que dijeron que no , en vista del estado de la mujer. Pero, ¿bajo qué circunstancias un notario puede negarse a cambiar el testamento? ¿Puede hacerse si el testador no está en plenitud de sus facultades mentales? María Teresa Barea , portavoz del Consejo General del Notariado , nos lo aclara.

Cuando un notario tiene que autorizar la modificación de un testamento o poder especial, tiene atribuido por ley lo que se llama juicio de identidad , juicio de legitimación y juicio de capacidad . Es decir, el notario juzga esos tres elementos en la persona del otorgante. Además, con la actual legislación, ya no se distingue entre capacidad jurídica y capacidad de obrar.

“Lo que puede ocurrir es que en cualquier momento, por edad, por circunstancias o por enfermedad, una persona no tenga posibilidad de formar o de expresar su voluntad adecuadamente ”, nos explica Barea. “Entonces para juzgar si una persona tiene ese discernimiento el notario tiene esa misión atribuida que es el juicio de capacidad”.

Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, el notario también tiene la misión de ser apoyo de la persona que pueda no tener facilidad para expresar su voluntad. “Por ello, tiene que poner a su disposición todos los medios que estén a su alcance, partiendo de sus propias explicaciones, asesoramiento, para ayudar a esa persona a conformar y emitir esa voluntad ”.

“Solo en los casos en los que no sea en modo alguno posible que esa persona conforme o exprese su voluntad entonces estaríamos en una situación en la que no podría ser otorgante porque no estaría en condiciones y se rechazaría el otorgamiento”, nos indica la portavoz del Consejo General del Notariado. En caso de duda sobre las facultades mentales del testador, “el notario puede servirse de los medios que considere oportunos”, lo que incluiría la petición de informes médicos y exámenes neurológicos.