La herencia es uno de los motivos más recurrentes de discusiones entre miembros de una misma familia. Y desde la pandemia del covid son aún más los los mayores que se han planteado no dejarles nada a sus descendientes viendo cómo se han desentendido de ellos. Sin embargo, desheredar en España no es tarea sencilla. Tampoco cuando se trata de los nietos . Pero hay casos en los que sí podría hacerse.

Los nietos tienen derechos hereditarios sobre la herencia de sus abuelos cuando su progenitor ha fallecido. El Código Civil también resguarda estos derechos cuando el padre ha sido desheredado. Para desheredar a un nieto debe existir un testamento y acta de voluntades del testador. Sus motivos deben ser legales, expresos y comprobables . Si no se dan esas causas no se puede desheredar sin más. Lo que tampoco se puede es pretender que herede el hijo, pero que no lo haga el nieto , puesto que el patrimonio en ese caso pasaría a ser del hijo, y ya tendría que ser él quien decidiera qué hacer con su herencia.

¿Qué ocurre cuándo queremos desheredar a un nieto y no acreditamos ningún motivo? En ese caso, el nieto podría reclamar la parte de la legítima que le corresponda y el resto de los herederos tendrían que acreditar que la causa por la cual el abuelo le está desheredando existe, y que por tanto no puede heredar. Hay que subrayar, una vez más, que los motivos son los que están establecidos en el Código Civil y si no se dan esas causas, no se puede desheredar sin más.