Esta parte de la herencia corresponde de forma obligatoria a una serie de herederos que establece la ley y que se denominan herederos forzosos , quiera o no quiera el testador. El Código Civil establece que serán herederos forzosos los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. Por lo tanto, si se tienen hijos y nietos no se podrá dejar los bienes directamente a los nietos.

También puede suceder que un hijo decida no aceptar la herencia que le ha dejado el testador por múltiples motivos: porque no quiere recibir parte del patrimonio de un padre con el que no tiene relación, por simple cuestión ética, o por no pagar el valor del Impuesto de Sucesiones.