Tal como adelantan los abogados, llevar a cabo esta desheredación conlleva unos requisitos. Es indispensable plasmarla en un testamento y fundamentarla en una de las causas posibles que fija la ley al igual que designar claramente quién es el hijo legitimario que se quiere desheredar. También es necesario que esa causa sea cierta, no obstante, si el hijo desheredado no está de acuerdo y niega la causa, serán los restantes herederos del testador quienes tendrán que probar dicha causa. Cuando en ese testamento no se expresa la causa o no sea una de las que define la ley o resultara incierta, el hijo legitimario desheredado podrá obtener su legítima de la herencia.