Este tipo de donaciones a entidades con fines sociales se han hecho siempre, pero la diferencia ahora está en la forma: "Aquí la donación no se hace en vida, sino debido a la muerte. Los legados se hacen al pensar qué quieres que pase con tus bienes y derechos cuando tú ya no estés. Los solidarios no son una figura ad hoc, sino que es una forma de mecenazgo en la que se decide hacer transmisiones gratuitas a una entidad no lucrativa", añade la experta.