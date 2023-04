Esta opción es legal porque así se regula en el Código Civil, de su artículo 688 al 694, que desarrollan cómo ha de realizarse este tipo de testamentos, cuál es su forma correcta y no otra de modo que tenga validez. Al no intervenir un notario es un documento que está expuesto a distintos riesgos e inconvenientes como el desconocimiento por parte de los herederos, ya que no han intervenido testigos; a su extravío porque no queda conservado y recogido en el Registro de Últimas Voluntades, que permite su consulta a posteriori; e incluso a su destrucción intencionada o no; y, por supuesto, a su falsificación.