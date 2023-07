El misterioso testamento de Aretha Franklin que apareció bajo su sofá: el reparto de su millonaria herencia

Tanto el de 2014 como el que data de 2010 no son testamentos formales, ya que son manuscritos y cuentan con tachones y notas en sus márgenes. Mucho menos estaban firmados por un notario o una tercera persona. En ambos hay diferencias, pero los cuatro hijos de Aretha Franklin heredarían parte de su dinero y de los derechos de su música con ellos. No obstante, no llegaron a un acuerdo y los hermanos dos hermanos mencionados acudieron a los tribunales a impugnar los testamentos.