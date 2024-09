Si atendemos a la legislación vigente, el impuesto de sucesiones caduca a los cuatro años desde el fallecimiento del causante de la herencia . Si en ese periodo de tiempo no se ha realizado la presentación voluntaria de la liquidación ni ha habido requerimiento específico de la Administración Tributaria, los beneficiarios no tendrán que hacer frente al pago del tributo.

En el momento en el que la Administración Tributaria haya efectuado un requerimiento para la liquidación del impuesto de sucesiones, el plazo de 4 años para la prescripción del tributo deja de tener efecto. Es decir, si se alarga el proceso y transcurren esas cuatro anualidades, el beneficiario de la herencia tendrá que pagar sí o sí pasado ese tiempo, ya que un requisito sine qua non para que el tributo prescriba es que la Administración Tributaria no haya iniciado ninguna acción dirigida a recaudar la deuda.

Si han transcurrido los 4 años pertinentes y no ha existido ningún requerimiento por parte de la Administración, el impuesto de sucesiones habrá prescrito y no hará falta proceder a su liquidación. Aún así, si pasado este tiempo, nos llegara una notificación para satisfacer dicho impuesto, bastaría con interponer una reclamación alegando que su validez ya no está vigente .

En conclusión, el impuesto de sucesiones caduca a los 4 años y si en ese tiempo no has tenido noticias de la Administración, no tendrás que pagarlo. Eso sí, la probabilidad de que esto suceda es escasa, puesto que lo más probable es que la propia Administración te requiera en este tiempo que hagas frente a tus obligaciones. Y no hay que olvidar que no hacerlo acarrea recargos.