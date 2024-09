La heredera que regaló su fortuna a 50 desconocidos que hacían el bien en el mundo

"Si los políticos no hacen su trabajo y no redistribuyen la riqueza, entonces tendré que redistribuir yo misma la mía". Con esas palabras la austriaca Marlene Engelhorn , de 32 años y descendiente del fundador de una de las mayores empresas químicas del mundo, escenificaba a principios de este año su firme propósito d e deshacerse de una enorme fortuna. Concretamente, de 25 millones de euros . La gran pregunta era cómo hacerlo apropiadamente.

La importante misión de ese grupo que incluía a estudiantes universitarios, profesores, contables, inmigrantes y jubilados era ponerse de acuerdo en cómo destinar esos 25 millones al desarrollo de la sociedad. Engelhorn no tendría ni voz ni voto en el resultado de los debates, pero había ciertas normas: el dinero no podía entregarse a grupos o individuos “inconstitucionales, hostiles o inhumanos”, ni invertirse en instituciones con fines de lucro o partidos políticos. Los propios miembros del Buen Consejo añadieron otra regla, que no se lo quedarían para sí mismos.