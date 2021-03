Por mucho que en algunas películas una herencia parezca algo sencillo, cualquiera que haya pasado por una sabe que no es verdad por varios motivos, en especial si quien falleció no dejó un testamento hecho o si alguno de los bienes tiene problemas legales. En caso de que no haya testamento, los primeros en el orden legal son los hijos y los descendientes, tras ellos los padres y ascendientes, después el cónyuge que han enviudado, los hermanos, los sobrinos y los tíos, siendo los últimos los primos. Viéndolo así, parece prácticamente imposible que una persona, por mucho que no deje testamento, no tenga herederos, pero ojo, porque puede darse el caso de que ninguno se presente o hayan renunciado y, por tanto, no hayan sucesores.