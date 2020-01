Recibir en herencia una mascota: qué obligaciones legales y gastos implica

No te lo esperabas para nada, pero así ha sido. Te ha llamado un abogado y te ha comunicado que te corresponde en herencia la mascota de familiar recientemente fallecido. Un perro, un gato, un loro o, por qué no, algún animal máx exótico como una iguana o una serpiente. Te sientes confundido porque nunca en tu vida has tenido una mascota, ni unos simples gusanos de seda. Antes de tomar ninguna decisión conviene saber cuál es la situación jurídica de cualquier animal doméstico.

Son de la familia, pero están considerados bienes muebles

En la anterior legislatura, el Congreso aprobó una propuesta no de ley para que el Código Civil incluyera una categoría especial con el objetivo de que los animales de compañía quedaran fuera de la masa patrimonial a todos los efectos legales, de forma que fueran inembargables, indivisibles e intransferibles . La propuesta se quedó en fase de modificación y en la actualidad, a efectos legales, siguen siendo bienes muebles; es decir, considerados un objeto, aunque por supuesto no lo sean del todo.

"El animal de compañía es un bien semoviente; es decir, que puede moverse por sí mismo. Así se consideraba antiguamente al ganado o a los animales de trabajo. La cuestión es que los conceptos jurídicos no reflejan la realidad, la relación entre las personas y sus mascotas . Hace un par de siglos, los animales tenían valor económico y podían compensarse. Pero ahora ¿cómo podría compensarse los sentimientos que aporta una mascota? Por esta razón, surgen los conflictos no solo en herencias, sino, por ejemplo, en las separaciones matrimoniales", explica Luis Delgado, abogado del departamento de Derecho Civil de Legalitas.

Heredar mascotas con testamento

Mientras la ley no cambie, las mascotas forman parte de las herencias y serán objeto de reparto. Como en cualquier otro bien, dependerá mucho de si el dueño de la mascota ha hecho o no testamento. Si lo ha hecho, puede ser que recibas el animal como heredero legal (si eres descendiente, ascendiente o cónyuge del fallecido) o como un bien que te ha sido entregado en el tercio de libre disposición, el que se reparte según la voluntad del fallecido, sin que tenga que haber relación de consanguinidad. Normalmente, si has recibido esta herencia es porque hay una afinidad entre la mascota y tú y no te causará mayores molestias. Si no es así, también debes hacerte cargo del animal. En caso contrario, y si la última voluntad del fallecido no lo impide, puedes llevarlo a una fundación o asociación protectora de animales.