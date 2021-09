Con los hijos hay dos temas de los que hablamos poco, el sexo y la herencia. Pero heredar no es gratis, hay que pagar impuestos y saldar deudas, incluso antes de haber visto un duro. Se necesita liquidez y precaución, ya que las deudas también se heredan. Es un proceso complejo que requiere que tus hijos manejen información precisa del estado de tus finanzas para que no tomen decisiones equivocadas e irreversibles cuando tú faltes.

En la herencia entra todo, tanto los bienes y derechos como las obligaciones, es decir las deudas también se heredan. Por eso, en 2020 más de 50.000 españoles renunciaron a su herencia porque no les compensaba, según datos del Consejo Nacional del Notariado . La herencia la conforman tus ahorros y tu casa, tus propiedades, pero también los créditos que tengas por pagar, o la hipoteca. Es un proceso que debería ser compartido con tus hijos a priori, ya que el proceso comienza cuando tú fallezcas. Entonces ellos deberán aceptar o no la herencia, de manera que es conveniente que sepan lo que hay, antes de llevarse sorpresas desagradables.

También se puede aceptar la herencia "a beneficio de inventario", lo que significa que tus hijos (o los herederos) no quedan obligados por las deudas que sobrepasen el valor de la herencia. Es decir, con los bienes se hacen frente a las deudas, y si sobra algo, para ellos. Esto complica un poco el proceso de la adjudicación de la herencia ya que hay que citar a los acreedores y concertar con ellos el pago de sus créditos, incluso pudiendo llegarse a la subasta notarial de los bienes si no hay un acuerdo mejor, pero es una prevención interesante para que tus hijos no se pillen los dedos y evitar problemas futuros. El heredero debe presentar ante el notario su deseo de aceptar la herencia "a beneficio de inventario" 30 días después de ser llamado para aceptar o no la herencia.