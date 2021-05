Donar la herencia: ventajas, inconvenientes y limitaciones para ceder tus bienes en vida

Si se cuenta con bienes en propiedad, enseres o dinero que no se necesitan para vivir, ¿por qué no cederlos ya a nuestros herederos para que puedan disfrutar de ellos sin esperar a que hayamos fallecido? Muchos se preguntan ¿qué es mejor? y, sobre todo, ¿ qué es más barato, donar o heredar ? Es posible que los familiares tengan necesidades económicas o, simplemente, que el propietario quiera estar presente mientras sus bienes pasan a manos de los suyos.

Es decir, la ley establece que una persona física o jurídica no podrá donar si es incapaz porque no tiene capacidad de discernimiento, es menor de edad o está inmersa en un concurso de acreedores.

¿A quién se puede donar?

El donante puede ser cualquier persona siempre que se cumplan los requisitos citados y no tiene por qué ser un familiar . Existe además la posibilidad de donar a un hijo concebido , aunque no haya nacido todavía, siempre que acepte el que sería el otro de sus representantes al nacer.

Limitaciones

No obstante, hay unas limitaciones a la hora de donar. La primera es que no es posible donar todo y quedarse sin nada ya que se tiene que reservar en propiedad o en usufructo los bienes o el dinero que permitan vivir. La segunda es que nadie podrá donar más de lo que pudiera dar en un testamento, ni bienes futuros. La tercera limitación es el respeto de la parte que la ley exige que corresponda a los herederos forzosos (la legítima). Por último, en cuanto al donatario, si no puede contratar, no podrá aceptar donaciones condicionales u onerosas.