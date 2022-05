"Perdonen que no me levante" son las palabras que, según cuenta la leyenda, dejó grabadas el genial Groucho Marx en su tumba. Es uno de los más celebres epitafios de la historia, esas palabras que algunos dejan inscritas en su lápida o sepulcro para que se les recuerde después de su fallecimiento. Es tanto una 'huella' como un homenaje con el que se honra la vida u obra del difunto. Te contamos qué trámites conlleva hacerlo.

Dentro de lo serio que es morirse, hay maneras de abordar esta cuestión desde un ángulo original, sarcástico y creativo , poniendo humor (negro) allí donde debería haber tristeza. El de Groucho, ficticio o no, es un gran ejemplo. También el de Mario Moreno 'Cantinflas , que murió en abril de 1993 y que mandó poner "Parece que se ha ido, pero no es cierto", o el de Leslie Nielsen , en cuya lápida se lee 'Let'er rip', una frase que en su traducción urbana significa algo así como "déjalo salir" o "tirate un pedo", en referencia a una habitual broma escatológica suya.

Más misterioso es el epitafio del poeta y escritor Edgar Allan Poe, recogiendo las palabras "Dijo el cuervo: Nunca más” de su famoso poema. Y en el territorio de la leyenda, porque no hay prueba física de ello, se inscribe el atribuido al compositor alemán Johann Sebastian Bach, que no tiene grabado en su lápida “Desde aquí no se me ocurre ninguna fuga”.