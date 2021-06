Si decimos que Amazon es una de las empresas más importantes del mundo, no le estamos revelando nada a nadie. Desde el momento de su fundación, allá por 1994, la compañía fundada por Jeff Bezos ha ido creciendo hasta revolucionar internet y convertirse en el mayor gigante del e-commerce del mundo. A las cifras nos remitimos: tan solo en los tres primeros meses de este año, entre enero y marzo, Amazon acumuló unos beneficios de 8.107 millones de dólares (en torno a 6.684 millones de euros), más del triple que sus ingresos en el primer trimestre de 2020, cuando sumaron 2.535 millones.

No solo eso. En 2020, en plena pandemia del coronavirus, Amazon consiguió duplicar sus beneficios de 2019 y conseguir 21.300 millones de dólares (en torno a 17.684 millones de euros), una cifra de infarto que ha permitido que Jeff Bezos volviese a posicionarse como el hombre más rico del mundo según el ranking de Forbes, puesto que, por cierto, ha vuelto a repetir en el listado de 2021 .

Viendo los datos, no cabe duda de que Amazon es una máquina de generar dinero, pero ¿qué hace falta para trabajar ahí? Si alguna vez te lo has preguntado, te gustará saber que, al igual que la Iglesia, Amazon también tiene sus propios mandamientos , un conjunto de principios de liderazgo que es conveniente memorizar si quieres entrar en la compañía. Y lo mejor: los puedes encontrar en su propia página web. Pero para ahorrarte la búsqueda, aquí te los explicamos.

1 Pasión por el cliente

En Amazon, primero va el cliente y, después, todo lo demás. Es el principio básico, la piedra angular de la compañía y, por ello, piden que sus líderes trabajen pensando no en la competencia, sino en conseguir y mantener la confianza de sus compradores.

2 Responsables y comprometidos

Para Amazon, sus líderes deben verse no como un trabajador, sino como un dueño del negocio y, por tanto, actuar en nombre de toda la compañía. Para ello, exigen que tengan visión de futuro y que no sacrifiquen los valores de la empresa solo por conseguir resultados inmediatos. Además, deben ser comprometidos y no pueden limitarse a su propio trabajo o equipo, sino pensar en el conjunto de la compañía.