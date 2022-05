Cómo hacer que los huecos sin trabajar de tu CV se conviertan en un superpoder

Has visto una oferta de trabajo que encaja perfectamente con tu perfil y tu experiencia, has enviado el Currículum Vitae y te han seleccionado para una entrevista. Todo parece marchar bien durante la misma, pero percibes que el reclutador arquea una ceja ante ese lapso de dos años en el que estuviste inactivo. No consigues el puesto, sospechas que ese hueco en tu CV ha tenido mucho que ver y te preguntas de qué forma deberías haberlo justificado. Te explicamos cómo actuar en estos casos para que no solo no te perjudique, sino para que vaya a tu favor.