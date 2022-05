Los Morancos, Mariola Orellana o Lydia Bosch defienden que se dé trabajo a los mayores de 45: "Somos más valientes y más sabios"

Es el antagonista de Javier Bardem en 'El buen patrón', pero antes de esa película, Óscar de la Fuente ya se había curtido en el teatro, desde La Abadía, El Centro Dramático Nacional, el Teatro Español o La Fura del Baus. No es casualidad: "me encuentro vivo haciendo teatro", afirma este profesor de interpretación. Para de la Fuente, la devaluación asociada a la edad no debería tener sentido: "Cuando tienes 45 años o más, no pienses que vales menos, piensa que vales más"