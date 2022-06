Hay muchos motivos por los que estudiar oposiciones a los 50 años es una opción perfectamente razonable. Para empezar, a esta edad dispones de la madurez intelectual necesaria para afrontar su preparación y tu capacidad de concentración seguramente sea ahora superior a la que tenías a los 15 años, con tantas distracciones a tu alrededor. Además, has acumulado una experiencia y unos conocimientos que seguro que te serán útiles a la hora de estudiar. El simple hecho de haber seguido la actualidad política durante años te servirá de ayuda.

Se trata del primer paso y el más importante, pues de él va a depender que tu motivación no decaiga durante todo el proceso. Más de la mitad de opositores mayores de 50 años se decanta por Administrativo y/o Auxiliar Administrativo , seguido del Ministerio de Justicia. Debes asegurarte de que cumples con los requisitos de la oposición, especialmente los de edad, titulación o exclusiones médicas. Y, por supuesto, debes estar seguro de que estás dispuesto a estudiar a los 50 años y ser consciente de que se trata de un proceso exigente . Debes tener claro el nivel de dedicación y compromiso que estás dispuesto a asumir.

Se trata de una factor clave para tener éxito. Asegúrate de organizar un plan de estudio lo más detallado, específico y realista posible. Fija un horario que puedas cumplir con regularidad para mantener la constancia a medio plazo. Más que el talento o la capacidad memorístico, el no darse por vencidos y mantenerse regulares es esencial. Prevé pausas y descansos frecuentes y márcate objetivos concretos con fechas específicas.

Cuando flaquees trata de recordar por qué preparas la oposición. Evita autosabotearte pensando que ya has perdido memoria y que no eres capaz de recuperar el hábito de estudiar. En realidad, esto es igual que el ejercicio. Algunos estudios sostienen que después de tres meses de rutina estricta puedes recuperar el hábito. No te olvides de premiar tus logros. Al cumplir tu estudio diario, semanal o mensual, date un capricho.