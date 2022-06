Elon Musk , el hombre más rico del mundo, lo tiene claro: el teletrabajo solo es una buena idea si los empleados han hecho antes su jornada laboral completa en la oficina. Eso es lo que se desprende de un comunicado interno enviado a los trabajadores de Tesla. Para el magnate, "el trabajo a distancia ya no es aceptable ", por lo que ha ordenado al personal que regrese a la oficina a tiempo completo. Y quien no esté dispuesto a cumplir con las nuevas reglas puede marcharse de la compañía.

"Cualquiera que desee trabajar a distancia debe estar en la oficina un mínimo de 40 horas a la semana o dejar Tesla", es el taxativo mensaje del correo electrónico de Musk que se ha filtrado en Twitter. A eso añade que el personal debe presentarse a trabajar en una de las oficinas principales de la empresa, "no en una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones laborales". Y pone un ejemplo muy claro: "No se puede ser responsable de recursos humanos de la fábrica de Fremont, pero tener la oficina en otro Estado".