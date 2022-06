Las personas que tienen la oportunidad de hacer aquello que les gusta y llevarlo a la práctica en su trabajo obtienen una mayor satisfacción y rendimiento laboral. Para ello debemos aplicar pequeños cambios que potencien nuestras propias fortalezas . Si no las conoces es importante que dediques tiempo a descubrirlas y buscar la forma de ponerlas en práctica.

La risa, como la felicidad, es contagiosa . Si se establecen los cauces adecuados, un trabajador feliz no tardará en contagiar a los demás su estado de ánimo. Plasmar estas emociones positivas sobre un papel al finalizar cada jornada laboral permite que nuestro cerebro pueda tener la capacidad de detectar siempre los factores positivos frente a los negativos.

Un cerebro atento es un cerebro feliz. Por supuesto, siempre habrá distracciones externas (emails, llamadas telefónicas, etc.) e internas (problemas personales, preocupaciones en torno a una tarea personal, etc.) que pueden hacer que uno no pueda concentrarse plenamente Por ello, es necesario practicar la concentración efectiva.