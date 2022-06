A todo el que tiene un trabajo de oficina le habrá pasado prácticamente a diario: levantarse a media mañana a estirar las piernas y dar unos pasos después de llevar varias horas sentado frente a la pantalla de un ordenador. Pasar muchas horas sentado no es bueno para la salud y puede desembocar en un futuro en ciertas patologías, pero a veces el exceso de trabajo o esa costumbre de calentar la silla para demostrar a los superiores que se trabaja nos hacen pasar en esa postura más tiempo del debido, no solo a nosotros, también a nuestros hijos en el colegio, instituto o universidad y luego en casa haciendo deberes.

Una investigación de científicos estadounidenses en 2018 revisó 46 estudios realizados previamente en el que descubrieron que el gasto energético estando de pie es de 0'15 kilocalorías por minuto superior a estar sentado, unas 9 kilocalorías de diferencia por cada hora entre un trabajador que está de pie frente a uno sentado. Y no solo eso, también detectaron que el gasto energético es mayor en hombres que en mujeres. No obstante, no es un sustituto de la actividad física.