A comienzos de los 90, cuando ya empezaba a despuntar en el baloncesto. Siendo un veinteañero, logró uno de sus primeros acuerdos de patrocinio por un millón de dólares, dinero que no le duró demasiado en la cuenta bancaria. "Mi agente me llamó y me dijo: 'Oye, tienes un millón de dólares'. En mi cabeza era todo muy simple y no tuve en cuenta los impuestos. Siempre quise un elegante Mercedes-Benz, así que fui al concesionario y compré uno. Valía 150.000 dólares, todavía me quedaban 850.000", contó hace un tiempo O'Neal.