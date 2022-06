Líos con la empresa por las vacaciones: lo que dice la ley de cuándo las puede pedir el trabajador

Con la llegada del verano el reparto de las vacaciones es un tema candente en casi todos las empresas. Y no es infrecuente que haya discrepancias, desacuerdos y caras largas. Normalmente las empresas suelen intentar complacer al personal, aunque según sean las necesidades del servicio esto a veces no resulta posible. Y no, la ley no ampara que 15 días pueda elegirlos el trabajador y quince la empresa, como creen muchos.