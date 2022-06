Harto de todo: cómo despedirte de tu trabajo cobrando paro e indemnizaciones

¿Alguna vez has estado harto de tu trabajo y te has planteado dejarlo y marcharte? En Estados Unidos son miles los ciudadanos descontentos que están decidiendo dar un vuelco a sus vidas y cambiar de empleo. Es el fenómeno que se conoce como la Gran Dimisión. En España no llega a esas proporciones, principalmente porque las condiciones laborales son distintas. Cuando un trabajador se "despide", es decir, abandona el barco voluntariamente, no tiene prestación por desempleo. Sin embargo, hay algunos casos en los que el empleado puede irse cobrando paro e indemnizaciones.