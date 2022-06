Socorrista a los 70 años: una mujer vuelve a su trabajo de la adolescencia por falta de personal

Con la pandemia muchos uppers decidieron abandonar su condición de jubilados para volver a la que fue su profesión y ser un apoyo durante los momentos más duros de la covid-19 en el ámbito sanitario. Aunque no es el mismo caso, una mujer de 70 años ha vuelto a trabajar, no en un hospital, pero sí en una profesión de gran importancia, lo vimos con el rescate de la entrenadora Andrea Fuentes, especialmente ahora que llega el verano, la de socorrista. Robin Borlandone trabajó velando por la seguridad de los bañistas en las piscinas de su ciudad en 1968, cuando solo tenía 16 años, y ahora ha vuelto esa profesión porque "no hay socorristas" en la ciudad.