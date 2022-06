¿Alguna vez has pensado qué harías si al ir a comprobar si te han ingresado tu nómina resulta que has cobrado muchísimo más dinero que lo habitual? Digamos, como 330 veces más. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a un ciudadano chileno que trabaja en el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), una importante empresa de productos cárnicos de Chile. Hasta donde se sabe, no sólo no ha devuelto el dinero sino que ha desaparecido sin dejar rastro.