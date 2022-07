Bette Nash, la azafata con más años de vuelo del mundo

Llegados los 60 o 65 años las personas piensan en jubilarse y disfrutar de un merecido descanso, pero no fue el caso de Nash, que a sus 86 años sigue trabajando como una azafata más en los vuelos que le toca cubrir. Las cosas no solo han evolucionado tecnológicamente, también en el ámbito personal y en el trato de la compañía a los trabajadores.

Al principio la vestimenta que llevaban las azafatas era muy conservadora, evolucionando poco a poco. Sin embargo, lo que más llama la atención es que en aquellos primeros años la compañía comprobaba que no convivía con nadie, ya que al parecer no se permitía que una mujer con pareja trabajase como azafata. No solo eso, también llegaban a hacer un seguimiento de su peso con frecuencia para comprobar que no engordaba, pues podían despedirla si cogía kilos de más, además de que debía alcanzar cierta altura.