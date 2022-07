Si has enviado tu curriculum vitae a muchas ofertas de empleo y no has obtenido respuesta de ninguna empresa es posible que el problema esté en tu tarjeta de presentación. El CV es lo primero que ven los seleccionadores de ti y la primera impresión que les das como candidato dependerá de lo que hayas puesto ahí y de cómo lo hayas puesto .

El reclutador debe detectar con rapidez si tu CV se acerca al perfil de candidato que busca. Por ello has de evitar que tenga que adivinarlo a partir de tus estudios o experiencia laboral. No malgastes espacio con frases vacías y aprovecha para que se entienda mejor q ué buscas y qué puedes aportar . Por ejemplo, ya se sobreentiende que eres "proactivo y jugador de equipo". Di mejor "Informático con siete años de experiencia en desarrollo web" y "busco una plaza donde combinar mis habilidades de desarrollo en un entorno cercano a negocio y cliente".

A la hora de detallar tus experiencias laborales es un error frecuente presentar una lista de posiciones, años y empresas que seguramente sean desconocidas. No se trata de alardear de cantidad, sino de que el reclutador entienda a qué te dedicaste. Por eso intenta detallar al máximo tu rol, lo que has aportado y los éxitos que has obtenido. Trata también de rellenar los detalles con palabras clave en cuanto a las tecnologías que has utilizado, el tipo de empresa (startup, consulta, corporate) y KPIs logradas.