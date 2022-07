L a reunión de esta semana ha sido un absoluto desastre en la que no estaba ni la ministra de trabajo. Se ha sentado a empresarios y sindicatos, pero la realidad es que CCOO y UGT dicen que nadie les ha dicho cómo se va a hacer este pacto y que la posibilidad de llegar a él es cero . Este pacto debiera ocurrir y la carga se debería repartir, pero no es real. Ahora mismo el pacto de rentas es humo, no hay nada detrás. Como cada semana, en ‘Money Talks’, Javier Ruiz analiza qué debería haber, qué puede pasar y qué tenemos.

El Estado, por su parte, no está dispuesto a hacer lo que pide el pacto de rentas, porque significaría no revalorizar las pensiones y a los funcionarios habría que bajarlos o congelarlos el sueldo. Las tres patas flaquean, ni las empresas quieren ganar menos, ni el Estado puede pagar menos y solo pagan el pato los trabajadores.

En el Gobierno nos encontramos estrategias, los que dicen que prefieren esperar a septiembre y ya veremos, y los que, en cambio, prefieren sentarse a negociar, pero si no hay una posición unánime no se puede imponer. La inflación va a seguir y los precios no se frenan. Durante el verano vamos a tener todo el sector hostelero y turístico ganando algo más. Nos estamos preparando para un otoño en el que todo depende de si Rusia corta o no corta el gas. Si no lo corta se atenuarán los precios, pero es una incógnita. Javier Ruiz nos explica cuáles son las opciones en cada caso y cómo te afectarán al bolsillo, dale al play.