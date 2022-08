Si estás en paro o quieres cambiar de trabajo y ya tienes una edad, no te rindas, el año pasado se hicieron más de 5 millones de contratos a mayores de 45 años. Eso sí, en este mercado laboral "líquido" que se abre paso, los métodos tradicionales no valen, hay que cambiar de perspectiva, y el verano es el mejor momento para ver las cosas desde otro ángulo. Hemos preguntado a los profesionales cómo puedes sacar el máximo partido a la inspiración de la playita para mejorar tu vida laboral.

Se dice que no hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Por ello, para la experta en recursos humanos Victoria Redondo, "lo primero es fijar el rumbo y crear una lista de empleabilidad". Empieza pensando aquello que no quieres ser, para buscar lo que quieres ser. Piensa en lo que estás haciendo ahora que no te gusta: el jefe, el trabajo en sí, el horario, el lugar... y escríbelo en una lista.