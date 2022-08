En una entrevista de trabajo hay que responder con coherencia a todas las consultas sobre nuestra profesión o forma de trabajar . Está en juego un cambio importante y si hemos acudido debemos poner toda la carne en el asador. Probablemente sea la única oportunidad de demostrar que valemos para el puesto . En Uppers hemos tomado nota de los consejos de un reclutador, ya no sobre qué decir, sino sobre qué preguntas deberías hacer tú en una entrevista de trabajo .

Lo habitual es que el entrevistador siga un guión que responda a los mínimos que debe cumplir una persona para cubrir esa vacante. Se trata de una reunión profesional que genera estrés y mantiene en tensión al candidato . No quiere meter la pata, lucha para que no le traicionen los nervios, repasa su currículum, se aprende lo que cree que quieren oír…

En ocasiones se termina la entrevista, pero no se conocen las funciones básicas que se tendrían que desempeñar. En ese caso, es el entrevistado quién debe preguntar por las tareas, las responsabilidades, cómo es el día a día, incluso el horario o las costumbres de la plantilla o la cultura corporativa . Es el momento de consultar por qué está libre la vacante, si es una sustitución o es un puesto de nueva creación.

Consiste en demostrar que no hay alguna fisura en la formación, en la trayectoria o en la experiencia. Principalmente, hay que tener respuesta ante posibles despidos o falta de conocimiento poniendo en valor otros aspectos y casos de éxito.

Es una cuestión que no se debe abordar al principio de la entrevista ya que es probable que el entrevistador aporte esa información a lo largo de la conversación. Se aconseja no ser muy directo y no preguntar nunca “¿cuánto pagáis?”. Es más sutil hacer referencia a las condiciones económicas o incluso a un rango de salario para cuando el salario esté abierto a la valía y experiencia del elegido.