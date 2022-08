Conviene aclarar que se trata de un derecho de solicitar, no de exigir. Es decir, no es un derecho absoluto y la empresa puede negarse si existen razones para ello. Sin embargo, la empresa no puede rechazar la solicitud a la ligera. Está obligada a negociar y, en caso de negativa, tiene que justificarla en un plazo de 30 días. Si el trabajador considera que la denegación de su solicitud no está suficientemente motivada, puede llevar a cabo una demanda contra la empresa en el Juzgado de lo Social.