¿Has pensado alguna vez en volver a aquel puesto de trabajo que dejaste cuando recibiste una oferta inmejorable de otra empresa pero que después no ha resultado ser tan satisfactoria como creíste? Tranquilo, no eres el único. De hecho, el fenómeno del empleado boomerang cada vez está más en alza. Se trata de personas que han sido recontratadas para trabajar en una compañía que dejaron anteriormente. Ojo, según LinkedIn, en 2021 el 4,5% de las nuevas contrataciones en su plataforma fueron 'boomerangs', frente al 3,9% en 2019.

Las razones por las que una persona vuelve a su antiguo empleo son varias. La principal es el reconocimiento de haber dado un paso en falso. Marcharse de la antigua empresa no ha resultado ser todo lo positivo que prometía. La gente está aceptando cada vez más que no pasa nada por dejar un mal trabajo rápidamente si te han engañado sobre el puesto o la empresa, o no ha sido lo que se esperaba, defienden desde el portal especializado en dinámicas laborales The Muse.