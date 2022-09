Ángel Andreu ha acompañado a más de 400 emprendedores a poner en marcha sus negocios. Es mentor desde hace más de 30 años, "desde que me jubilé, pero antes no lo llamaban así". Ahora despliega su energía entre cita y cita, y tiene la impresión de que "trabajo ahora más que nunca". A sus 83 años no piensa parar, "mientras la salud lo permita, porque no hay nada más triste que una agenda vacía", sentencia Ángel con una sonrisa.