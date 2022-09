'Quiet firing', la respuesta de los jefes al fenómeno de la 'dimisión silenciosa'

En realidad no se trata de despedir a un trabajador, sino de hacer todo lo posible para provocar su dimisión, por medios sutiles o no tanto. ¿De qué hablamos exactamente? De técnicas como no conceder aumentos de sueldo ni promociones, o dárselos a otros empleados basándose en argumentos aleatorios o poco claros, no proporcionar recursos o herramientas para desempeñar el trabajo, hacer comentarios de rendimiento confusos, o exigir cosas que perjudican a ciertos empleados de forma arbitraria, como imponer turnos de teletrabajo.