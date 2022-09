Pedro Cánovas, de David a Goliat: "Empecé fregando suelos y ahora dirijo una empresa 9.000 limpiadores"

No es una persona popular, como podría serlo Amancio Ortega, a pesar de su pertinaz discreción, o Jeff Bezos , que empezó volteando hamburguesas y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, Pedro Cánovas comparte habilidades y datos biográficos con esos empresarios que empezaron en el siglo XX de la nada y lograron levantar imperios. El suyo, Limcamar , es una empresa de limpieza y servicios que se ocupa de dejar como los chorros del oro tiendas, centros comerciales, aeropuertos , clínicas, edificios y otros espacios de nuestras ciudades. No será por empleados: más de 9.000 en España y Portugal . Y dice que está dispuesto a seguir aumentando esa cifra.

Aunque nos detalla su camino hacia el éxito, podría resumirlo en muy pocas palabras: 35 años de trabajo y dedicación . "Nací en Gebas -cuenta-, una pedanía de la localidad de Alhama de Murcia, situada junto al parque regional de Sierra Espuña, en la que hoy residen escasamente veinte habitantes . Soy el segundo de seis hermanos y ya desde pequeño mis padres me supieron transmitir el valor del esfuerzo y el trabajo duro".

Cánovas, que ahora tiene 57 años, pertenece a esa generación que de niños no tuvieron más juguetes que unas canicas o una pelota, pero sí ingenio más que suficiente para fabricar con qué divertirse y crear equipo. Su familia tuvo que trasladarse de Gebas a Murcia, donde inició sus estudios primarios. Se crio con el manual de la perseverancia, el empeño y el sacrificio, unos valores difíciles de entender en la actual sociedad de la inmediatez. Y no le fue nada mal. Antes de embarcarse en su aventura empresarial, decidió estudiar la carrera de Derecho, aunque por poco tiempo. "Dejé los estudios por la necesidad de empezar a trabajar de manera inmediata. Esto me hizo entrar en el sector de la limpieza muy joven y con un punto de vista diferente".