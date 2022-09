A veces las circunstancias conducen a plantearse la posibilidad de dar carpetazo al puesto de trabajo actual con una baja voluntaria. Lo que frena esa decisión puede ser la incertidumbre económica que genera el no contar con un empleo nuevo de antemano. Sin embargo, en Uppers hemos consultado con un despacho de abogados especializados en derecho laboral cómo cobrar el paro si me voy de la empresa e incluso en qué casos tienes derecho a una indemnización. Estas dudas son lógicas porque una baja voluntaria del puesto de trabajo o cuando se da el caso de solicitar una excedencia no otorga el derecho a percibir el paro ni una indemnización de la compañía.