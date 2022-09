El rey Carlos III de Inglaterra no ha subido al trono con buen pie. O al menos los primeros días en su nuevo empleo le han pillado de mal humor. Eso es lo que se desprende de los berrinches que está protagonizando en el arranque de su reinado. Primero tuvo un incidente con un tintero durante su proclamación y ahora ha vuelto a perder los nervios por una pluma estilográfica que soltaba tinta mientras firmaba en el libro de invitados en el castillo de Hillbirough. "No puedo soportar esta maldita cosa", exclamó el monarca, aparentemente ignorante de que es grabado en todo momento.

Aún es pronto para saber si el heredero de Isabel II odia su trabajo (se podría decir que, a los 73 años, esta es su primera experiencia laboral), pero apunta maneras. No es raro que un hijo (y Carlos ha sido siempre 'el hijo' por excelencia) no se adapte bien a su primer empleo. Ocurre cuando no disfruta con lo que hace y solo quiere que pase el tiempo lo más rápido posible. Sobrevivir a un empleo en esas condiciones requiere un esfuerzo notable, con la sombra de la renuncia planeando constantemente, pero sin poder permitirse dar ese paso. ¿Qué puedes hacer como padre cuando identificas que a tu hijo le nubla un clima de negatividad constante en el trabajo?