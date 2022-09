El cheque se puede solicitar hasta el próximo viernes 30 de septiembre . El decreto anticrisis del que forma parte esta medida se prolongará hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que se prevé que los ingresos de las ayudas también se alarguen hasta esta fecha. El cheque se pide a través del formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria . Para su presentación, es necesario disponer de Cl@ve o certificado electrónico. No obstante, no es necesario aportar ningún documento que acompañe este formulario.

Desde el Gobierno se comunica que esta ayuda es un pago único de 200 euros. Es decir, no será trimestral, ni mensual, ni anual. El cheque se percibirá en tan solo una ocasión una vez hecho el pago en la cuenta corriente indicada por el interesado. Los desempleados, en particular, podrán percibirla sean beneficiarios o no de la prestación o subsidio por desempleo. Si no se recibe, se sobrentiende que la petición ha sido desestimada porque la Agencia Tributaria no está obligada a comunicar si ha sido denegada.