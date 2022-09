Han tardado varios meses en organizarse, pero los Ministerios ya empiezan a aplicar el acuerdo para regular el teletrabajo en la Administración General del Estado y ahorrar energía, una iniciativa que forma parte de un plan más amplio para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania . En la práctica supondrá mandar a trabajar a casa de dos a tres días por semana a los funcionarios cuya tarea no requiera acudir a la oficina. Serán los subsecretarios de cada ministerio quienes determinen qué puestos podrán entrar dentro de esta modalidad.

¿Cuánta energía puede ahorrarse con este plan de eficiencia en la Administración Pública? No se ha cifrado de forma precisa, pero está encaminado a cumplir el compromiso con Bruselas de reducir un 7% el consumo de gas entre agosto de 2022 y marzo de 2023 , al que previsiblemente se sumará el objetivo de ahorra rentre un 5 y un 10% en el consumo de electricidad que la UE no tardará en acordar.

El pacto alcanzado entre las subsecretarías de los ministerios y los sindicatos determina que no podrán teletrabajar quienes desempeñen labores de atención al público ni labores directivas o quienes coordinen o supervisen a trabajadores que por la naturaleza de su tarea no puedan teletrabajar. Tampoco los puestos de asesoramiento especial ni quienes requieran una supervisión directa o estar disponibles de forma inmediata y no programable.