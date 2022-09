De hecho, no se pagan los casi 300 euros al mes de cuota de autónomos de España. Se paga cuando se distribuyen dividendos, además de las tasas por tener empleados. Los e-residentes no sufren las consecuencias de una inflación que, en el caso de Estonia, llega al 25%. Siempre y cuando no vivan en el país, su empresa no sentirá el golpe.