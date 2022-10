"Lo que uno se lleva de los lugares en los que ha estado es el cariño, el reconocimiento a lo que has hecho. A mí personalmente me llena de orgullo, me hace feliz dentro de la tristeza que tengo. La afición es muy exigente, es uno de los grandes activos de este club, hace que todos jerárquicamente estén así, todos hemos dado lo mejor de nosotros mismos. He tenido la suerte de comandar este momento histórico en el Sevilla", dijo agradecido Lopetegui. “Este siempre será mi club. Aquí tenéis a un sevillista de por vida”, finalizaba su discurso.