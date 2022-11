Para poder cobrar esta prestación, es necesario que el trabajador haya sido despedido. Es decir: no se puede cobrar cuando el empleado abandona voluntariamente su puesto de trabajo. Además, los trabajadores deben estar dados de alta en un régimen que contemple esta prestación y en situación legal de desempleo, haber cotizado al menos doce meses en los seis años anteriores a la solicitud de la prestación, no haber cumplido la edad de jubilación y no estar afectados por problemas de incompatibilidad.