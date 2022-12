Yo soy silver o cómo afrontar el reto de redefinir tu vida a los 50: “Empecé a actuar diferente”

En la sociedad actual cumplir años no está bien visto . En otros periodos de la historia, la sabiduría y experiencia vital de las personas de más edad sí se tenían muy en cuenta, pero hoy en día tener más de 50 años puede ser un problema para mantenerse en una empresa o volver a encontrar un empleo. Esta triste realidad provoca que muchos senior se sientan infravalorados y mermados en su confianza y autoestima, independientemente de su valía y capacidad.

¿Por qué has escrito este libro?

He escrito este libro para que cualquier persona que se encuentre en la misma situación pueda acelerar el proceso y redefinir su vida con el menor coste posible. La información que incluyo permite al lector adquirir conciencia de sus capacidades y potencial para aumentar la confianza en si mismo, su autoestima, crear una identidad profesional atractiva y de gran visibilidad en el universo digital para redefinir su carrera profesional.

El cambio personal lo inicié con el autodescubrimiento. En general pensamos que nos conocemos y nos podemos sorprender al contemplarnos tal y como somos, lo que nos mueve, motiva y condiciona. Identificar las capacidades innatas, las motivaciones, los valores personales y creencias nos permite tomar el control y gestionar de forma adecuada las circunstancias que nos rodean. Y sobre todo un cambio en mi actitud ante las circunstancias adversas que se me presentaban, por lo que empecé a actuar diferente consiguiendo resultados muy interesantes.

En cada etapa vital se dan diferentes situaciones que pueden originar inquietud y derivar en un momento difícil si no lo gestionamos de forma adecuada. A partir de los 50 años pueden confluir determinadas eventualidades como una separación, los hijos se independizan, una enfermedad grave, fallecimiento de una persona cercana o un despido laboral.

Si añadimos a este coctel los efectos del edadismo, una discriminación instalada en nuestra sociedad que se realiza hacia las personas mayores de 50 años puede llevar a esa persona fácilmente a una crisis existencial que no sepa cómo gestionar.

Podemos reinventarnos en cualquier momento, independientemente de la edad que tengamos. El freno que puede tener una persona con 50 años, son sus estructuras mentales y creencias limitantes adquiridas a lo largo de años, lo que le imposibilita a cambiar porque considera que no es posible o le aterra lo desconocido. Por lo que para poder reinventarse, tendrá que iniciar el proceso en el primer paso, el autoconocimiento.

Sin duda, el edadismo no es circunstancial y temporal, lleva instalado en la sociedad durante muchos años, algo que ha calado tanto a nivel colectivo e individual, como particular y empresarial. Al día de hoy podemos contemplar muchas ofertas de trabajo que excluyen directamente a los sénior.

Tengo más de 50 y no sé qué hacer con mi vida ¿Cómo lo descubro?

Sin duda ponernos en movimiento. Si esperamos una solución milagrosa o que la suerte se cruce en nuestro camino, pueden pasar años para que cambie nuestra situación o lo que es peor, no cambie nunca. Cuando se está en crisis, todo se ve negativo y la desmotivación impacta de lleno, llevándonos a la parálisis e inmovilismo y no hacer nada no es una opción. Es necesario tomar el timón, modificar la actitud y actuar, así se inicia un proceso que nos puede llevar a un escenario totalmente distinto.