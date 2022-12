¿Estás pensando en cambiar de empleo en 2023? Uno de cada cinco trabajadores nos planteamos buscar nuevos horizontes pese a la incertidumbre que rodea a la economía, ya sea porque necesitamos menos estrés, mejores horarios o estamos quemados. Pero buscar un nuevo empleo también significa volver a las entrevistas de trabajo y sus inevitables nervios. Tener un CV impecable no es sinónimo de conseguir el puesto, ya que cometer determinados errores en ese encuentro puede echar por tierra todas tus opciones.

La tensión que suele apoderarse de quien se enfrenta a una entrevista laboral puede motivar momentos incómodos, malentendidos o desencuentros . Para no caer en ellos GQ recopila una serie de cosas que nunca debes decir en una reunión profesional con un empleo en juego.

No puedes aparecer en una entrevista de trabajo sin un mínimo de preparación. Lo menos que puedes hacer es documentarte sobre el contexto de la empresa a la que te diriges: a qué se dedica exactamente, cuáles son su misión y valores… Si das a entender que no has hecho los deberes crearás sensación de desinterés en el reclutador.