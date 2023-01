La ley indica que "los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarios . No se exige que el trabajo con pantallas de visualización tenga que ser la causa directa de la deficiencia visual".

Esta obligación puede cumplirse mediante la entrega directa de 'dispositivos correctores especiales' o el reembolso de los gastos que el trabajador haya tenido que efectuar, pero no con el abono de un complemento salarial de carácter general. El tribunal jurisdiccional comprobará si las gafas "sirven efectivamente para corregir los trastornos de vista relacionados con su trabajo y no problemas de vista de carácter general que no necesariamente guardan relación con las condiciones de trabajo".