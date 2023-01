La vulneración de las jornadas laborales en las 'Big Four' motivó una serie de huelgas convocadas por CCOO y UGT el pasado año para denunciar ese proceder. En la negociación entre los sindicatos y la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC), la patronal no ocultaba que su intención era trabajar los sábados sin compensación alguna y ampliar la jornada máxima diaria hasta las 12 horas efectivas. Tras meses de negociación y movilizaciones, el pasado 4 de enero, los representantes de la plantilla y las consultoras llegaron a un preacuerdo sobre el convenio colectivo que no contemplaba esa pretensión de la patronal.