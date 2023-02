Por eso, lo mejor para no entrar en problemas legales, es comunicar estos despidos por burofax o de manera presencial. En caso de que hayas recibido un correo comunicándote el cese de tu actividad, no obstante, se recomienda que sigas acudiendo a tu puesto de trabajo para que la empresa no pueda alegar que has incurrido en un incumplimiento contractual. Y si insisten en dar el despido por válido, la empresa deberá entregarte la carta de despido. Una vez la recibas, dispondrás de un plazo de 20 días hábiles para demandar a tu empleador, en caso de que no estés conforme con la decisión.