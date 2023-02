Una de las metas más perseguidas en la sociedad actual es ser más productivos , aunque a veces tendemos a confundir productividad con mantenernos ocupados todo el tiempo. En realidad, tiene más que ver con cumplir objetivos, personales y profesionales , en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. Es decir, se trata de trabajar de forma más inteligente , no de trabajar más.

Ser productivo significa aprender a tomar decisiones acertadas, aprovechar el tiempo e identificar qué cosas son prioritarias y cuáles no. Para ello es necesario empezar la jornada con la mentalidad adecuada. En ese sentido, la Universidad de Harvard apunta que los líderes más exitosos comienzan con una buena rutina por la mañana en la que se incluyen elementos destinados a aumentar la productividad a lo largo del día, según recoge GQ.

Para funcionar a pleno rendimiento, todos necesitamos tiempos de descanso, de no pensar en mucho y de no trabajar. De no ser así, nuestra capacidad de atención y motivación se verán afectadas negativamente. Es importante esquivar comportamientos o hábitos que son enemigos de la productividad y que nos pueden conducir al 'burnout', la fatiga o el vivir permanentemente estresado. Harvard sostiene que empezar el día con el pie derecho nos permitirá tener un buen nivel de energía y la actitud correcta para ser más productivos.