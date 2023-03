Si estás dándole vueltas a la necesidad de un cambio laboral en tu vida, bien sea por cansancio, falta de motivación o malestar, una de las alternativas que puedes plantearte es pasar de empleado a emprendedor . Impulsar tu propio negocio. Reinventarse profesionalmente no es un camino sencillo e implica muchas variables a tener en cuenta, pero hay una serie de ayudas gubernamentales para financiar nuevos proyectos y permitir la formación y aceleración de nuevas empresas que conviene que conozcas . El Alto Comisionado para España Nación Emprendedora (ACENE) ha recopilado las cuatro más valiosas.

Una de las ayudas que más impacto ha tenido durante el 2022 y que actualmente mantiene vigente el plazo de solicitud es el Kit Digita l, una subvención de Acelera Pyme financiada fondos europeos Next Generation . El plazo de solicitud mantendrá abierta su convocatoria hasta el 2024 para los tres beneficiarios posibles. Hay otras cuatro ayudas de Enisa para financiar los proyectos de autónomos y emprendedores en 2023. Y además hay una línea de Jóvenes Emprendedores restringida a menores de 40 años de la que no hablaremos en estas líneas. Lógicamente, para cada una de ellas hay que acreditar unos requisitos mínimos.

Se trata de un préstamo participativo para financiar proyectos de emprendimiento femenino . No importa que esté en fase de incubación, de crecimiento, de consolidación o de internacionalización. Esta ayuda la concede el Ministerio de Asuntos Económicos y para obtenerla hay que acreditar que el domicilio fiscal está en España, que el proyecto es innovador y no pertenece al sector inmobiliario o financiero y que los fondos propios de la sociedad son iguales, como mínimo, a la cuantía del préstamo.

Todas aquellas empresas con ventajas competitivas en fase inicial pueden optar a esta línea de financiación. No se impone ningún límite de edad, por eso es ideal para los uppers . Eso sí, habrá que cumplir con unas condiciones similares a la opción anterior. Hay que acreditar que la sociedad ha sido creada en un máximo de 24 meses anteriores a la solicitud , y la actividad y domicilio fiscal deben estar en España.

Además, el modelo de negocio debe ser innovador y con ventajas competitivas, y deberá acreditarse una viabilidad técnica y económica. No podrá estar destinada a una actividad inmobiliaria o financiera y los fondos propios deben ser equivalentes a la cuantía del préstamo. Si tienes la suerte de que tu proyecto sea aprobado, podrás optar a unas ayudas que rondan entre los 25.000 y 300.000 euros .

Esta es una línea dirigida a empresas con base tecnológica. Startups que desarrollen su actividad en el sector agroalimentario y del medio rural. La cuantía puede oscilar entre los 25.000 euros y los 1.500.000. Aquí se valora el fomento de calidad entre los jóvenes y las mujeres, y la inversión en generar nuevos productos y servicios. Los requisitos, los mismos que en casos anteriores. Aunque aquí quedarán excluidas las empresas del sector inmobiliario y financiero por cumplir el principio 'Do no significant Harm' (DNSH) o no causar un perjuicio significativo a objetivos medioambientales.